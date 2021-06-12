Россия разгромно проиграла Бельгии в своем первом матче Евро-2020

Сборная России проиграла первую игру Евро-2020 команде Бельгии. Матч, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 0:3 не в нашу пользу.

Два гола бельгийцы забили в первом тайме. Еще один был отправлен в наши ворота под конец матча. Ответить на эти удары сборная России не смогла.

В другом матче нашей группы, который состоялся в Копенгагене, сборная Финляндии победила Данию. Итоговый счет - 1:0.

В следующем матче сборная России сыграет с финнами. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня.

Ранее эрмитажный кот Ахилл предсказал победу Бельгии над Россией. Фото vk.com/fcsm_official