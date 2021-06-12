Кот Ахилл предсказал результат матча Россия-Бельгия

В Санкт-Петербурге кот из Эрмитажа Ахилл предсказал результат первого матча Евро-2020 в Северной столице. Сегодня в 22:00 на местном стадионе сыграют сборные России и Бельгии.

Церемония предсказания победителя была проведена сегодня утром. Ахиллу предоставили на выбор две миски с угощением. Эрмитажный питомец без тени сомнения выбрал миску с бельгийским флагом, следует из видео, опубликованного в Сети.

Как отмечает «Фонтанка», накануне Ахилл точно справился с предсказанием победителя матча Италия-Турция. Кот выбрал Италию, которая в итоге разгромила соперника со счетом 3:0.

Помимо Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы российская команда сыграет с Финляндией и Данией.