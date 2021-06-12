Медианная зарплата в России превысила 32 тысячи рублей

В 2020 году медианная зарплата в России выросла на 6,4% и составила 32 422 рубля. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Росстат.

Медианная зарплата показывает сумму, меньше которой получают 50% российских работников, и больше которой получают 50% российских работников.

В 2019 году она составляла 30 458 рублей. Росстат получил новые данные, опираясь на статистику Пенсионного фонда, которая учитывает зарплаты наемных работников по России.

С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум в стране определяются не потребительской корзиной, а медианным доходом.

Напомним, накануне Минтруд РФ объявил, как вырастут МРОТ и прожиточный минимум в следующем году. Фото tvk6.ru