Более 13 тысяч зараженных Covid-19 выявлены в стране 11 июня

За последние сутки в России выявлены 13 510 новых случаев заражения коронавирусом. Суточное число заболевших продолжает расти. Умерли 399 человек, выписаны из больниц - 9986. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 6701 новый зараженный, в Санкт-Петербурге - 867, в Ленинградской области - 97, в Архангельской области - 78, в Мурманской области - 65, в Вологодской области - 52.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 выявлен 5 193 964 раза. Скончались 126 073 человека.

Напомним, в Карелии 11 июня коронавирус выявлен у 69 человек. Сегодня утром Артур Парфенчиков объявил о введении дополнительных ограничительных мер в регионе. Фото 360tv.ru