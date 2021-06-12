Путин в десять раз увеличил штрафы за разглашение персональных данных

Владимир Путин подписал закон о серьезном увеличении штрафов за разглашение персональных данных. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Штрафы для россиян за разглашение «информации ограниченного доступа» возрастают до 10 тысяч рублей (ранее они составляли от 500 рублей до одной тысячи) и до 50 тысяч - для должностных лиц (ранее они составляли от 4 до 5 тысяч рублей).

За разглашение данных о работниках силовых структур будут штрафовать физлиц - до 40 тысяч рублей и юрлиц - до 300 тысяч рублей. Также вводятся штрафы за распространение информации о гражданах под госзащитой - для физлиц максимальный штраф составит 70 тысяч рублей, для юрлиц - 500 тысяч рублей. Фото gipermed.ru