Девушка выпала из окна 86-го этажа башни в «Москва-Сити»

Девушка выпала из окна в комплексе «Москва-Сити» днем в пятницу и погибла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, инцидент произошел 11 июня в 16:55. 21-летняя девушка выпала из окна 86-го этажа одной из башен комплекса на Пресненской набережной.

Следователи проводят проверку по факту гибели девушки, обстоятельства трагедии выясняются. Фото fotokto.ru