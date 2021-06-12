12 июня 2021, 08:57
Девушка выпала из окна 86-го этажа башни в «Москва-Сити»
Правоохранители выясняют причины гибели 21-летней женщины в столице
Девушка выпала из окна в комплексе «Москва-Сити» днем в пятницу и погибла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, инцидент произошел 11 июня в 16:55. 21-летняя девушка выпала из окна 86-го этажа одной из башен комплекса на Пресненской набережной.
Следователи проводят проверку по факту гибели девушки, обстоятельства трагедии выясняются. Фото fotokto.ru