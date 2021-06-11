Врач описал ощущения человека перед инфарктом

Инфаркт миокарда не всегда сопровождается болью в грудной клетке. Примерно в 30 процентах случаев пациенты ее не испытывают. Ощущения таких больных передал кардиолог Владимир Глаголев, его слова приводит издание «Доктор Питер».

Как отметил Глаголев, иногда люди жаловались на боль в шее, руке, зубах, животе, ухе или в пояснице. Он уточнил, что боль в груди может быть вызвана заболеваниями позвоночника, пищевода, аорты, плевры, легких.

При инфаркте миокарда возникают отличительные симптомы: одышка, холодный пот, иногда - ощущение страха смерти, потеря сознания, уточнил специалист. Фото ki-news.ru