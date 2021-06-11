Во «ВКонтакте» запущена тематическая лента о Евро-2020

Во «ВКонтакте» запущена тематическая лента, посвященная Евро-2020. Выбрать ее можно в меню новостей.

Лента объединит события, на которые активнее всего реагируют пользователи - новости турнира, результаты матчей, обзоры от спортивных медиа и сообществ, комментарии пользователей о лучших игроках и самых ярких моментах.

Кроме того, в соцсети появятся специальные эмодзи-статусы, с помощью которых юзер сможет отметить, за какую сборную болеет, и увидеть, кто готов поделиться впечатлениями после матчей, сообщает пресс-служба «ВКонтакте». Фото yamal-region.tv