Назван МРОТ и прожиточный минимум на 2022 год

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум вырастут в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Так, МРОТ увеличится на 6,4% и составит 13 617 рублей.

«Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения - 13 026 рублей, для детей - 11 592 рубля, а для пенсионеров - 10 277 рублей»,

- сообщили в министерстве. Фото zvezdagukovo.ru