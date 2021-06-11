Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год

Фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в июле-августе 2021 года, перенесен на год. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль должен был состояться в Серпухове. Однако, Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности его проведения из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса.

Новые даты проведения «Нашествия» - 29-31 июля 2022 года. С 25 июня зрители смогут вернуть деньги за купленные билеты или переоформить их на следующий год.

Отметим, что в 2020 году фестиваль также не состоялся из-за пандемии коронавируса. Фото d-cd.net