Мужчина три недели носил в кошельке ключ к богатству

Житель США три недели забывал проверить купленный лотерейный билет и везде носил его с собой, а потом обнаружил, что выиграл миллион долларов. Об этой истории рассказывает издание UPI.

Мужчина по имени Фреддерик Расселл Кэрролл купил лотерейный билет на автозаправочной станции.

«Как и все остальные, я надеялся что-нибудь выиграть. Мы с сыном решили испытать удачу и купить билет», - рассказал он. После покупки мужчина положил билет в кошелек и забыл о нем.

Через три недели после розыгрыша Кэрролл, наконец, проверил билет и узнал, что ему необходимо посетить штаб-квартиру лотереи. Он не знал, что выиграл миллион долларов (72,2 миллиона рублей) до тех пор, пока не приехал за выигрышем.

«Я везде ходил с миллионом долларов в кошельке и даже не знал об этом!» - удивился Кэрролл.

Мужчина планирует потратить выигрыш на оплату счетов и расходов на лечение жены. Оставшуюся часть денег он разделит с семьей. Фото livemaster.ru