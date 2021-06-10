Медик рассказал, как часто можно питаться фастфудом

Если человек питается полезной пищей, то один-два раза в неделю он может позволить себе фастфуд. Об этом рассказал американский врач Дэвид Кац, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

Специалист подчеркнул, что основную часть рациона должны составлять фрукты и овощи, цельнозерновые крупы и злаки. Однако если человек имеет хронические заболевания, в частности, проблемы с сердцем и сосудами, то даже эпизодическое употребление фастфуда увеличит риск развития болезней.

Также врач предупредил, что у людей, покупающих фастфуд чаще двух раз в неделю, нередко диагностируют сахарный диабет второго типа и ожирение.

При этом Дэвид Кац отметил, что в ресторанах с высоким средним чеком зачастую готовят бургеры и другой фастфуд из качественных продуктов. Это связано с по-прежнему высоким спросом на фастфуд и нежеланием владельцев заведений терять клиентов. Фото medrussia.org