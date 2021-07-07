Россельхознадзор выявил нарушения в истории с вонючей жижей в Толвуе

Россельхознадзор ведет административные расследования из-за разлива рыбных отходов в районе села Толвуя Медвежьегорского района.

Впервые сообщения о емкостях с непонятной плохо пахнущей жижей появилась в соцсетях. Жительница Медвежьегорского района заметила подозрительные контейнеры, заполненные как оказалось отходами форелеводческих хозяйств Мурманска, и фуры с неместными номерами утром 25 мая. В региональном Минсельхозе попытались успокоить местных жителей, пояснив, что жижа ничто иное как гидролизат рыбный и предназначена для удобрений. Однако некие злоумышленники слили жидкость, чтобы похитить. Началась проверка. Также в министерстве заявляли со ссылкой на поставщика, что на груз есть все необходимые согласно действующему законодательству сопроводительные документы на соответствие санитарным нормам и требованиям. По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, продукт не подлежит государственной регистрации.

Однако, как следует из комментария Россельхознадзора, документы все-таки оказались не все.

«Отходы рыбного производства поступили в Карелию из Мурманской области как корма для продуктивных животных «Силос рыбный» в количестве 89000 кг без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением ветеринарно-санитарных правил»,

- сообщили в управлении.

В отношении производителя ведется административное расследование из-за нарушений ветеринарно-санитарных правил, также расследование проводится и в отношении перевозчика товара по признакам нарушения ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства.

Сегодня, 7 июля, компания-перевозчик и должностное лицо организации были привлечены к административной ответственности. Им назначили штрафы. Юрлицу - 150 тысяч рублей, должностному лицу – 30 тысяч рублей. Постановления еще не вступили в силу.

Также по факту приемки товара без ветеринарных сопроводительных документов проведено административное расследование в отношении получателя продукции (сельхозпредприятия из Карелии), организация привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В отношении карельского сельхозпредприятия также возбуждено административное расследование по признакам нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, по признакам порчи земли.

Специалисты управления направили частицы земли в ФГБУ «Ленинградская МВЛ» на исследование. Первые результаты известны.

«Проведены исследования на микробиологические показатели, согласно заключению лаборатории, допущено загрязнение почвы патогенными энтеробактериями на глубине 0-5 и 5-20 см, категория загрязнения почв – опасная»,

- сообщили в ведомстве. Расследования все еще продолжаются. (фото vk.com)