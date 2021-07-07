После ареста внедорожника должник заплатил четверть миллиона рублей

Судебные приставы вернули ресурсоснабжающей организации деньги, которые были ей должны трое жителей Питкярантского района Карелии. Задолженность числилась как солидарная, в сумме больше 250 тысяч рублей. В итоге ее полностью оплатил один человек, сообщили в УФССП РФ по республике.

Должники не заплатили в добровольном порядке, тогда судебные приставы трудоустроили двоих из них. По месту работы они сразу направили исполнительный лист. Бухгалтерия предприятия удерживала половину заработной платы должников в счет погашения их задолженности.

Параллельно приставы запретили совершать регистрационные действия с внедорожником одного из граждан. Когда мужчина попытался продать свой Land Rover Freelander, то не смог этого сделать. Он предпочел полностью внести всю сумму долга и исполнительский сбор. //Фото: Avito