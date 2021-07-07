Выпуск «Азбуки будущего» посвящен угрозе искусственного интеллекта

Искусственный интеллект - уже не фантастика, а реальность. Нейросети учатся, а мир и нас с вами усиленно оцифровывают. Новые технологии всегда имеют и обратную сторону.

Прошлой весной под прикрытием «пландемии» государства стали продавливать переход к тотальному цифровому контролю над населением, управлять которым, судя по всему, будет искусственный интеллект. Многие наивно думают, что, как и цифровизация, он станет помощником человека. Да, станет, но лишь на время.



Если искусственный интеллект и машины будут контролировать человека, то сможет ли человек сохранить контроль над этим? С учетом динамики и планов мировой элиты в ближайшие годы почти все уйдет в онлайн, прав и свобод не останется, а возможности искусственного интеллекта обойдут возможности человека. И что тогда станет с каждым из нас? Об этом 9-й выпуск «Азбуки Будущего». Смотрим.