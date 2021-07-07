Школу в Деревянке не построят в этом году, сроки ее ввода перенесли

Дети села Деревянка еще не скоро пойдут в новую школу. Хотя на строительство уже направили 240 миллионов рублей из республиканского бюджета, учебное заведение готово всего на 15 процентов. Во вторник, 6 июля, прошла рабочая встреча по этому проблемному вопросу. В Законодательном собрании региона сообщили, что подрядчик очень сильно отстает от намеченных сроков.

Хотя больше половины сумму контракта на строительство школы, профинансировано из бюджета Карелии, работы идут медленно. Подрядчик ссылается на пандемию, сложности с поставками стройматериалов, непредвиденные обстоятельства. В частности, пришлось отводить с участка воду и менять грунт.

В итоге пока что успели только демонтировать старое здание и начать укладывать фундамент. Также приступили к реконструкции котельной. Поскольку готовность объекта – всего около 15 процентов, сроки исполнения контракта перенесли на 2022 год.

При этом глава Карелии Артур Парфенчиков заявил: он надеется, что отставание все же удастся сократить. Главная задача – это закончить возводить коробку здания до того, как начнется зима. Подрядчик обещал увеличить число рабочих и строить в две смены.

По словам первого вице-спикера карельского парламента Ольги Шмаеник, контролировать строительство новой школы будут ежемесячно. //Фото: Законодательное собрание Карелии