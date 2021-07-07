07 июля 2021, 11:28
Стихийную свалку вдоль Ерофеевской улицы уберут до конца недели
Для расчистки свалки потребуется не только механизированная, но и ручная уборка
Специалисты вывезли 54 кубометра мусора со стихийной свалки, выросшей вдоль Ерофеевской улицы неподалеку от пересечения с Лососинским шоссе. ООО «КарелСтройУправление» вывезло мусор в качестве спонсорской помощи столице Карелии.
Чтобы полностью расчистить завалы, потребуется и ручная уборка. В мэрии сообщили, что работы планируют завершить до конца недели.
Еще одну несанкционированную свалку в районе гаражно-строительного кооператива «Лососинка-27» обещают также ликвидировать в этом месяце. Договор на уборку свалки планируется заключить в ближайшее время. (фото источника)