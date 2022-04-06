Ролевые игры парочки в Карелии закончились обращением в полицию

В полицию Пряжинского района обратился житель Петрозаводска. Мужчина рассказал, что надел на себя наручники и не может их снять, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По вызову приехал сотрудник патрульно-постовой службы. Выяснилось, что петрозаводчанин приехал в гости к своей девушке. Пара выпила, после чего мужчина и женщина решили устроить ролевые игры и использовать наручники. Только вот снять их уже не получилось. В итоге это сделал полицейский при помощи скрепки.

Повреждений петрозаводчанин не получил и поблагодарил сотрудника ППС за помощь. Фото pixabay.com/Espressolia