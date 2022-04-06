Жительница Карелии прошла по ссылке в Интернете и лишилась денег

В полицию Костомукши обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что увидела в соцсети сообщение, присланное неизвестным человеком. За денежное вознаграждение предлагалось пройти опрос от банка. Женщина перешла по ссылке и заполнила анкету на стороннем ресурсе. Она указала также и код, пришедший ей в смс-сообщении. Тут же с карты костомукшанки были списаны 28 тысяч рублей.

По факту мошенничества проводится проверка. Фото pixabay.com/StartupStockPhotos