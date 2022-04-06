Пожилая петрозаводчанка лишилась денег после телефонного звонка

В полицию Петрозаводска обратилась 72-летняя женщина. Она рассказала, что за две недели перевела мошенникам почти 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Петрозаводчанка пояснила, что ей позвонили с незнакомого номера и предложили взять кредит. Женщина сама собиралась сделать это, поэтому не отказалась. Чтобы получить деньги, необходимо было заплатить за оформление документов, страховку и другие подобные вещи. Пенсионерка выполняла все требования, пока не поняла, что ее обманывают. Тогда женщине предложили услуги юриста, за работу которого тоже нужно было заплатить. Горожанка пошла в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото pixabay.com/DariuszSankowski