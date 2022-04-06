Сбившая ребенка на самокате автоледи не хотела платить компенсацию

Автомобилистка в мае 2019 года двигалась по набережной Варкауса в Петрозаводске и на пешеходном переходе сбила ребенка, который ехал на самокате. Травмы оказались серьезными, вред здоровью признали тяжким. Но платить назначенную судом компенсацию ответчица не хотела, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ребенок долго лечился в больнице, затем родные обратились в суд с иском о взыскании компенсации за моральный вред. С виновницы ДТП решили взять 250 тысяч рублей.

Однако она обжаловала это решение в Верховный суд Карелии. Женщина сочла, что сумма завышена, потому что несовершеннолетний был неосторожен, когда пересекал проезжую часть, нарушил правила.

Но кассационная инстанция решила, что в силу возраста он не мог осознавать опасность своих действий и предвидеть их последствия. Так что размер компенсации менять не стали. // Фото: confessus/pixabay.com