Родители особенных детей соберутся 1 июня на стадионе «Юность»

1 июня в 12.00 на стадионе «Юность» состоится церемония награждения регионального тура Всероссийской премии «Родительское спасибо». Организатор – региональное отделение Общества родителей детей-инвалидов.

Премия «Родительское спасибо» была учреждена в 2019 году и проходит раз в три года для того, чтобы наградить людей, внесших значительный вклад в жизнь детей с инвалидностью и их семей. Этой премией родители искренне благодарят людей всех профессий и должностей, которые оказывают помощь детям-инвалидам, инвалидам с детства 18+ и их семьям.

Лауреатом федерального тура, победителем регионального этапа стала Лариса Михайловна Киэлевяйнен, директор Центра адаптивной физкультуры ПетрГУ, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой теории и методики физического воспитания.

1 июня, после мероприятия на стадионе Юность также состоится семейный инклюзивный праздник в кафе «Пряник», организованный организованный партнерами карельского отделения ВОРДИ - кафе «Пряник» и ТЦ «Эпицентр». Детей ждут аниматоры, музыка, викторины и множество игр, яркие шарики, подарочные листовки на бесплатный овершейк, эксклюзивная продукция кафе, и, конечно, пряники.

Региональное отделение ВОРДИ по Республике Карелия существует с момента создания организации в 2018 году и представляет интересы и права детей с инвалидностью и ОВЗ и их семей в Советах по делам инвалидов при главе РК и главе Петрозаводска, рабочих группах по вопросам образования и социального обслуживания. Председатель РО ВОРДИ Карелии с 2024 года – Светлана Алексеевна Теребова. © «Петрозаводск говорит»