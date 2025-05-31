Карелавтотранс организует трансфер на фестиваль «Воздух Карелии»

В этом году Карелавтотранс является партнером юбилейного фестиваля «Воздух Карелии»(0+) и будет заниматься трансфером гостей прямо до фестивальной площадки. Музыкальный фестиваль состоится 12,13,14,15 июня в Петрозаводске на аэродроме «Пески». Ожидается, что фестиваль посетит более 15 000 человек.

Для трансфертных пассажиров на автовокзале будет организован отдельный выделенный поток, будут проводиться досмотровые мероприятия прямо на автовокзале. Передвижение гостей фестиваля по территории автовокзала будет обозначено специальными знаками.

Автобус будет следовать по кротчайшему пути: Шотмана - Заводская - Соломенское шоссе. Туда без остановок, обратно будет одна остановка на Товарной станции. Расчетное время в пути в одну сторону – 20 минут.

Первый рейс состоится 12 июня в 11:30 от автовокзала, последний рейс - 15 июня с фестиваля в 23:20, при необходимости будут выполняться рейсы до 23:55. © «Петрозаводск говорит»