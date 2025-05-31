В Сегеже волонтеры отремонтируют дом со шпилем

В Сегеже начали работать участники проекта «Том Сойер Фест», которые собираются спасать так называемый местный Соцгород. Не секрет, что в карельском городе множество аварийных домов, в том числе и в центре, команда проекта на деньги гранта и с помощью местных жителей хочет реанимировать исторические здания. Таким является Дом соцслужб, или дом со шпилем.

"Во-первых, дом - часть Соцгорода, построенного в 1935 году и, что важно, именно Соцгород в Сегеже сохранился практически без изменений. Это прекрасный пример градостроительства той эпохи, очень продуманный и очень прогрессивный для своего времени",

- отмечают организаторы проекта.

Пока здание принадлежит государственным ведомствам, которые в скором времени обретут новые адреса. И судьба здания решается прямо сейчас - станет оно заброшкой, либо превратится в общественный центр с музеем и мастерскими.

В этом году «Том Сойер Фест» покрасит фасад дома по адресу Гагарина, 7, но в ближайшем будущем собирается провести обследование всей конструкции и ряд ремонтных работ по устранению последствий протечек крыши. © «Петрозаводск говорит»