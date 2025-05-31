Глава следкома Бастрыкин назвал Карелию худшей по детской преступности
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сообщил, что преступная активность среди несовершеннолетних увеличилась почти на 27,5 процентов, передает издание «Ведомости». Наибольший рост подростковой преступности зафиксирован в республиках Карелия (6,2%) и Коми (6, 1%), а также в Новгородской области (5,9%).
В первом квартале 2025 года было зафиксировано больше 5,9 тысячи случаев преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 27,5% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. В суды было направлено более 2,2 тысяч уголовных дел. Большая часть из них связана с кражами и незаконным оборотом наркотических веществ.
Самая благополучная обстановка с детской преступностью - в Москве и Чечне. © «Петрозаводск говорит»