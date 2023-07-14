Риелтор не дал мошенникам отобрать квартиру у пенсионера

Мошенники несколько дней звонили пожилому петрозаводчанину с требованием отдать им деньги и взять кредиты. В беседе незнакомцы представлялись сотрудниками Центробанка и спецслужб.

Пожилой мужчина перевел им несколько сотен тысяч рублей. Однако этого аферистам показалось мало, они убедили жертву в срочном порядке продать трехкомнатную квартиру в центре столицы Карелии. Для этого мошенники подыскали риелтора и попросили провести сделку за один день, за квартиру они хотели выручить неадекватную сумму – всего несколько миллионов рублей. Мужчина заподозрил подвох и сообщил в полицию.

Оперативники получили данные о преступниках и схватили курьера, который приехал к пенсионеру за деньгами. Задержанным оказался житель федерального центра, 1972 года рождения, с собой у него было фальшивое удостоверение сотрудника Центробанка и документы с персональными данными жертвы. К пенсионеру его направили кураторы из Москвы. Курьер сознался, что для него это не первая махинация. Ранее он под видом офицера правоохранительной службы «помогал» жертвами у банкоматов. Полиция завела уголовное дело, работа над раскрытием преступления продолжается. // видео предоставлено пресс-службой МВД по Карелии/ фото freepik.com