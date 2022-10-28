Резкое ухудшение погоды ожидается в Петрозаводске

В выходные в Петрозаводске ожидается резкое ухудшение погоды. И если в субботу будет относительно тепло - воздух прогреется до плюс 10 градусов, то уже в ночь на воскресенье начнется вторжение в город арктического воздуха, сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

В ночь на 30 октября температура воздуха начнет резко снижаться и за шесть часов упадет на 10 градусов. Усилится юго-западный ветер, порывы будут достигать 16-19 м/с. Дождь сменится мокрым снегом. Возможно формирование временного снежного покрова.

В понедельник ветер стихнет. На следующей неделе температура воздуха в дневное время будет держаться на отметках 0+3 градуса, ночью - 0-5 градусов. Фото: unsplash.com