Осужденных в Петрозаводске призвали следовать канонам Корана

С осужденными ИК-9 в Петрозаводске встретились имамы - глава Общины мусульман Карелии Абдуль Азиз и заместитель муфтия Махмудов Зокиржон. Как считают в пресс-службе УФСИН, такие мероприятия влияют на заключенных благотворно.

Гости рассказали, как важно следовать канонам Корана, объяснили, что нельзя проявлять интолерантность, дали разъяснения о правилах поведения, которые должны соблюдать верующие в колонии.

Осужденные смогли также индивидуально побеседовать с имамами и получить ответы на интересующие их вопросы. // Фото: УФСИН РФ по РК