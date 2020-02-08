Рейсовый автобус попал в ДТП в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска автобус маршрута №21 столкнулся с внедорожником. Инцидент произошел сегодня в 15:56 и попал в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».

Столкновение произошло после того, как внедорожник, стартовав на светофоре, резко остановился, чтобы пропустить пешеходов. Набравший скорость автобус не сумел затормозить и ударил автомобиль сзади. Столкновение не было сильным.

Как рассказал корреспонденту портала «Петрозаводск говорит» водитель автобуса, обошлось без пострадавших.