08 февраля 2020, 16:34
Рейсовый автобус попал в ДТП в центре Петрозаводска
Авария на пересечении улиц Антикайнена и Красной обошлась без пострадавших
В центре Петрозаводска автобус маршрута №21 столкнулся с внедорожником. Инцидент произошел сегодня в 15:56 и попал в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».
Столкновение произошло после того, как внедорожник, стартовав на светофоре, резко остановился, чтобы пропустить пешеходов. Набравший скорость автобус не сумел затормозить и ударил автомобиль сзади. Столкновение не было сильным.
Как рассказал корреспонденту портала «Петрозаводск говорит» водитель автобуса, обошлось без пострадавших.