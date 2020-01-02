02 января 2020, 09:33
Общество

Рейд «Контроль трезвости» пройдет в Петрозаводске

Пресечь нарушения, связанные с поездками в нетрезвом состоянии, может любой житель республики

2 января водителей Петрозаводска ждет массовая проверка.

Госавтоинспекция карельской столицы призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон, в случае употребления алкоголя воспользоваться услугами службы такси.

Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

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«Контроль трезвости»
контроль трезвости
Госавтоинспекция Петрозаводска
борьба с пьянством