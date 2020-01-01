Более 25 тысяч жителей Карелии участвовали в новогодних гуляниях

В МВД по Карелии рассказали, как прошли массовые гуляния на Новый год в республике. По сообщению ведомства, праздничные мероприятия прошли в 82 населенных пунктах, в них участвовало свыше 25 000 граждан.

В Петрозаводске развлекательные программы и концерты по случаю празднования Нового 2020 года прошли на 3 площадках, на которых побывало более 5 000 жителей и гостей.

В ночь на 1 января полиция работала в усиленном режиме. В охране общественного порядка помимо полицейских были задействованы сотрудники войск национальной гвардии, представители частных охранных предприятий, народных дружин и казачества. В новогоднюю ночь нарушений не допущено, добавили в министерстве.