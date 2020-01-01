Эпатажная певица захотела найти «адекватного мужика» в новом году

56-летняя эпатажная певица Лолита попросила у Деда Мороза нового мужа в 2020 году.

Как пишет Cosmopolitan, развод артистки с 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Ивановым стал одних из самых громких скандалов шоу-бизнеса уходящего года. При этом певица заверила, что отошла от этой «катастрофы». Милявская утверждает, что готова к новой любви.

«Женщины всей нашей страны смотрят на меня и думают: если у этой будет шестой, значит, у меня будет хоть первый… Дедушка Мороз, сделай так, чтобы не пил, не курил, — этого мало. Чтобы не был альфонсом, нарциссом, просто чтобы был адекватным работающим мужиком»,

- высказалась Лолита на программе в эфире НТВ.