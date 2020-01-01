Размер пособия по беременности и родам вырос в России

С 1 января 2020 года в России увеличились максимальный размер пособия по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

По сообщению ТАСС, в прошлом году максимальный размер декретных за 140 дней отпуска составлял 301 тысячу рублей, а максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года - 26 тысяч рублей.

С нового года максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска вырос до 322 тысяч, а пособия - до 28 тысяч. Для расчета пособия берется зарплата матери или отца за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования за 2018 и 2019 годы составляют 815 тысяч рублей и 865 тысяч рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Также увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном с 2150,68 рубля в 2019 году до 2301,36 рубля в 2020 году.