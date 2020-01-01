Заключенных в Карелии в Новый год кормили сельдью под шубой и выпечкой

В новогодние дни меню исправительных учреждений Карелии пополнилось праздничными блюдами. Как рассказали в УФСИН по РК, меню для осужденных постарались приблизить к домашнему – салаты селедка под шубой, рыбный и весенний, сладкая выпечка.



В некоторых учреждениях к обеду на стол подавали мясное рагу, в других — картофель тушеный с мясом. На завтрак осужденные ели яичницу, творожные сырники и каши на молоке.



В Республиканской больнице №2 (Медвежьегорск) завтрак осужденных состоял из молочной рисовой каши, жареного яйца, чая, хлеба и булочки. На обед подавали борщ с курицей, рис с мясным рагу, салат витаминный, хлеб и компот. Во время ужина кормили жареным картофелем с жареной рыбой, рыбным салатом, хлебом и чаем.

В петрозаводской ИК-9 на обед подавали макаронный суп с курицей, отварной картофель с тушеным мясом, салат сельдь под шубой, хлеб, отварное яйцо и булочку.



В Лечебном исправительном учреждении №4 в Надвоицах на завтрак подавали молочную рисовую кашу, отварное яйцо, сырник, чай, хлеб и масло; на обед - рисовый суп с курицей, жареный картофель с мясным рагу и соусом, салат весенний, хлеб и компот; на ужин - картофельное пюре с тушеной рыбой, рыбный салат, хлеб и чай.

Фото: пресс-центр УФСИН по РК