В ПФР рассказали о сроках перечисления пенсий и соцвыплат в январе

В Пенсионном фонде Карелии рассказали, что выплаты пенсионерам за январь через отделения почтовой связи начнут осуществляться с 3 января в соответствии с графиком доставки пенсий и режимом работы почты.

Выходными днями для почтовых отделений являются 1, 2 и 7 января, а 3, 4, 5, 6 и 8 января отделения почтовой связи будут работать по установленному режиму. Выплата пенсий через банки будет произведена согласно обычному графику – начиная со второй декады месяца.

В ПФР уточнили, что информация о досрочной выплате январской пенсии в декабре, касается тех регионов, где ежемесячно выплата производится в начале месяца и таким образом в январе выпадает на выходные дни.

В Карелии выплата пенсий и социальных пособий через банки будет осуществляться в соответствии с графиком.

Пенсионерам, являющимся получателями социальной доплаты, также необходимо иметь в виду, что с января Карелия переходит с федеральной социальной доплаты (ФСД) на региональную социальную доплату (РСД).

Если федеральную соцдоплату выплачивал Пенсионный фонд одновременно с пенсией, то региональную будут выплачивать органы соцобеспечения республики. Она будет поступать на счет пенсионера отдельно от суммы его пенсии.

По вопросам выплаты соцдоплаты в период выходных дней можно обращаться на горячую линию Центра социальной работы республики: 8-905-299-95-51.

Ранее сообщалось, что с 1 по 8 января по вопросам сроков выплаты пенсий и соцвыплат будут организованы горячие линии.