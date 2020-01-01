Роспотребнадзор назвал число заболевших ОРВИ в Карелии

По данным Роспотребнадзора на 30 декабря, в Карелии зарегистрировано 5036 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. При этом уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 14,9%. В Петрозаводске зарегистрировано 2749 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 26,7%.

В ведомстве уточнили, что из-за повышенной заболеваемости ОРВИ на карантин закрыты по одному классу в Академическом лицее и лицее №13, школе №27 в Петрозаводске.

При обследовании больных выделены респираторные вирусы.

Ранее мы сообщали, что в Финляндии разгорается эпидемия гриппа. Больше всего заболевших в регионе Северная Карелия. Случаи гриппа отмечаются в Лапландии, Южной Похъянмаа, Сатакунта, Варсинайс-Суоми и Южном Саво.