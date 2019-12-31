Первого нетрезвого водителя за праздники задержали сотрудники ГИБДД

Инспекторы ГИБДД в праздничные дни пристальное внимание уделят нетрезвым водителям. Уже есть первые результаты, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Пряже сотрудники спецвзвода ГИБДД Карелии отстранили 63-летнего пьяного водителя от управления автомобилем. Автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку. Составлены административные материалы.

Мужчину ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем. О нетрезвых водителях жителей и гостей Карелии попросили сообщать по телефонам: 112, 102. Телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска 715 - 900.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции заявили, что будут проводить рейды в республике в течение всех праздников.