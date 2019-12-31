31 декабря 2019, 13:29
Мэрия напомнила о режиме работы троллейбусов в Новый год
1 января городские троллейбусы начнут свою работу с 9:30
Администрация карельской столицы напомнила горожанам о сегодняшних изменениях в расписании движения троллейбусов. Сегодня последние троллейбусы отправятся на свои маршруты с конечных станций в следующее время:
№ 1:
- от остановки на Кемской улице в 20:50,
- от остановки на улице Хейкконена в 20:31;
№ 3:
- от остановки на Заводской улице в 21:06,
- от остановки Хлебокомбинат в 21:16;
№ 5:
- от остановки на Лыжной улице в 20:55,
- от остановки ДСК в 21:03;
№ 6:
- от остановки на улице Корабелов в 21:15,
- от Товарной станции в 20:30.
1 января троллейбусы начнут свою работу с 9:30. Подробнее с графиком и интервалами движения в праздничные дни можно познакомиться на сайте «Городской транспорт».