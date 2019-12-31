Мэрия напомнила о режиме работы троллейбусов в Новый год

Администрация карельской столицы напомнила горожанам о сегодняшних изменениях в расписании движения троллейбусов. Сегодня последние троллейбусы отправятся на свои маршруты с конечных станций в следующее время:

№ 1:

- от остановки на Кемской улице в 20:50,

- от остановки на улице Хейкконена в 20:31;

№ 3:

- от остановки на Заводской улице в 21:06,

- от остановки Хлебокомбинат в 21:16;

№ 5:

- от остановки на Лыжной улице в 20:55,

- от остановки ДСК в 21:03;

№ 6:

- от остановки на улице Корабелов в 21:15,

- от Товарной станции в 20:30.

1 января троллейбусы начнут свою работу с 9:30. Подробнее с графиком и интервалами движения в праздничные дни можно познакомиться на сайте «Городской транспорт».