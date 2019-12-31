В новогоднюю ночь изменится схема движения в центре Петрозаводска, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения вводятся в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения массовых мероприятий.

Автомобильное движение по площади Кирова в новогоднюю ночь будет полностью перекрыто. Сегодня с 16.00 будет запрещен въезд со стороны Пушкинской улицы, а также остановка на Фаддеевской улице. С 23.00 будет перекрыто движение по проспекту Карла Маркса от улицы Кирова, по улице Куйбышева от улицы Германа Титова и по улице Правды от Казарменской улицы. Ограничения продлятся до 4.00 1 января 2020 года.

Также напоминаем, что въезд на площадь Кирова с улицы Правды запрещен с 18 декабря.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.