Пенсионный фонд Карелии подсказал телефоны для жалоб

Во время новогодних праздников жители республики смогут звонить в Пенсионный фонд Карелии и задавать вопросы. С 1 по 8 января будут организованы горячие линии.

В ПФР по РК уточнили, что жители смогут обращаться по вопросам, связанным с нарушениями сроков выплаты пенсий и соцвыплат, их доставки; переходом на региональную соцдоплату (выплата январской пенсии не одновременно с выплатой соцдоплаты). По остальным вопросам жителям Карелии рекомендуют обращаться с 9 января.



Консультацию специалиста Центра по выплате пенсий можно получить по телефону: (8142) 79-54-64 с 9 до 17 (вопрос о сроках доставки пенсии), специалиста ГКУ СЗ «Центр социальной работы Республики Карелия» 8 905-299-95-51 (вопрос о соцдоплате), специалиста управления ПФР в Петрозаводске – 79-59-14, специалистов территориальных органов ПФР в районах Карелии.



Телефон горячей линии отделения Пенсионного фонда по республике: (8142) 79-52-08.