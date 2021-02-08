Ретропоезд «Рускеальский экспресс» признали «Маршрутом года»

«Рускеальский экспресс» признан лучшим из 442 проектов из 62 регионов страны. Карельский ретропоезд стал лауреатом всероссийской туристской премии в номинации «Маршрут года», сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Ретропоезд на паровозной тяге отправился в первый рейс из Сортавалы в горный парк «Рускеала» 1 июня 2019 года. В его составе курсируют купейные вагоны и вагон-ресторан, стилизованные под «Николаевский экспресс». С начала запуска пассажирами ретропоезда уже стали больше 120 тысяч человек.

Ретропоезд отправляется от станции Сортавала в 10:40 и прибывает в горный парк «Рускеала» в 11:50. Из Рускеалы поезд отправляется в 17:30, прибывая на станцию Сортавала в 18:35. (фото pitert.ru)