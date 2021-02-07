Дмитрий Маликов покрасил волосы в рыжий оттенок

Дмитрий Маликов, который известен консервативным отношением к своей внешности, покрасил волосы и немного постригся. Свой новый образ он выложил на своей страничке в Инстаграм.

Поклонники тут же оценили преображение певца, и отметили, что рыжий оттенок вместо седых волос и обновленная стрижка ему очень идут.

«Новый оттенок волос очень идет! Добрый вечер!», «Добрый вечер! О, постриглись! Классно выглядите!», «О, вы покрасились! Так держать!», «Кажется, вам снова 35», «Очень стильненько вышло»,

— восхитились фанаты в комментариях.

Некоторые пользователи сети, впрочем, выразили мнение, что Дмитрий выглядел бы лучше с темными волосами. «Слишком светлый цвет», «Черные волосы вам лучше к лицу, вы так молодо выглядите», — отметили они.