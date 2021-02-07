Новая выставка медиацентра «Vыход» объединила работы двух авторов

Для Кэти Оиен это вторая выставка в Петрозаводске: в 2016 году она вместе с Лене Вестерос представляла здесь проект Digtegning/«Поэзия в рисунках», который сами художницы определили как «художественный сплав рисунка, текста и цифрового дизайна».

Свой новый проект Кэте назвала «Посвящение». Источником вдохновения для серии из 16 абстрактных работ стали воспоминания о своём учителе, художнике Якобе Шмидте, его творчестве и беседах о Малевиче, Бене Николсоне, Клее, Миро, Гуннаре.

Имя Антона Кетова для карельского зрителя новое. Антон – художник, скульптор, дизайнер. Родился в Москве в 1978 г. Его прадед, И. М. Кетов, был архитектором, дед, А.И. Кетов, – художником. С детства владел азами живописи. Окончил театральный институт им. Б. Щукина, затем – ВГИК. В 1995–1999 годах работал в театральных мастерских, что оказало сильное влияние на его дальнейшую творческую деятельность.

При создании пространственных, рельефных композиций художник использует театральный опыт, технологии изготовления декораций, похожие на методы художников русского авангарда 1910–30-х готов прошлого века.

По признанию автора, его мировоззрение формировалось под впечатлением от научно-социальной фантастики, в особенности – произведений Аркадия и Бориса Стругацких, Станислава Лема, Ивана Ефремова, и социально-эстетических экспериментов начала XX века.

На выставке в медиацентре представлен проект Антона Кетова «Линии и углы» – 16 объектов, выполненных из дерева. Эти работы, по словам автора, являются результатом осмысления опыта авангардных течений, художников, архитекторов и философов начала XX века. На создание работ его вдохновили идеи К.Э. Циолковского, Г.Т. Крутикова, динамическая живопись К.С. Малевича, а также идеи авангардистов о будущем на далеких планетах.

«Работы олицетворяют идеи космизма, …являются способом постижения мира, попыткой выйти за пределы земного шара в космическое пространство. Это будто модели летающих городов-станций, механизмы или неопознанные летающие объекты».

У зрителя, пришедшего на выставку Кэте Оиен и Антона Кетова, есть возможность не только увидеть образцы современного искусства – норвежского и русского, но и совершить экскурс во времени, к началу европейского авангарда.

Открытие выставки – во вторник, 9 февраля, в 17.00 в медиацентр «Vыход». Выставка будет работать до 27 февраля.