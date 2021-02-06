Жители Петрозаводска во время «Гипербореи» слепили коронавирус

Семьи горожан и профессиональные коллективы пришли сегодня на Онежскую набережную для того, чтобы посоревноваться в конкурсе на лучшего снеговика. Мероприятие проходило в рамках фестиваля «Гиперборея – 2021». В творческом проекте Snegcom.ru приняли участие около 30 команд.

– На снежной поляне вблизи Онежского озера появилась целая галерея новых зимних персонажей. В период пандемии среди созданных скульптур оказался и один из отрицательных героев – коронавирус,

– сообщает пресс-служба мэрии.

По итогам конкурса жюри определило лучшие работы. Так, в номинации «Народный снеговик» победу одержала команда в составе Калашниковой Елены, Наумовой Татьяны и Шиперовой Софии. Лучшей в номинации «Влюбленный снеговик» стала работа Смирновой Анастасии, Калашникова Кирилла и Шиперовой Елены. Создателями самого яркого снеговика-киногероя признаны Волнухины Софья и Ксения, Тюнь Ангелина. В номинации «Спортивный снеговик» победили Грецай Георгий и Федор, Назуков Захар. Лучшего неформального снеговика слепили Мокряк Александр, Мелдовы Юлия и София. Среди снеговиков-специалистов выбрали скульптуру Ждановых Ольги и Софии, Степанова Георгия. В номинации «Семейный снеговик», специально учрежденной Петровским дворцом, победила семья Шевчук. Обладателем еще одного, специального приза, стала команда Гоголевых Игоря и Мирры, Катанандовой Екатерины.

Конкурс Snegcom.ru. проводится уже более 15 лет. Организатором проекта выступает Петровский дворец. // Фото: мэрия Петрозаводска