В Паанаярви за вдохновением Путешествие знаменитого художника

Текст и фото: Татьяна Бердашева

На поезде, на лошадях, на лодке и даже пешком, но добраться до источника вдохновения нужно обязательно! Так летом 1892 года легендарный финский художник Аксели Галлен-Каллела (Gallen-Kallela) начал свое путешествие в Паанаярви вместе с женой Мэри и малышкой Марьяттой.

По дороге к Мянтюкоски

Предстояла сложная и интересная работа по иллюстрированию книги «Финляндия в XIX веке» (juhlakirja, Suomi XIX vuosisadalla), а где же взять вдохновение для новой работы, как не среди дикой северной природы? Здесь у художника родилось несколько чудесных картин, которые известны каждому финну с раннего детства — "Palokärki" («Дятел желна»), "Paanajärven paimenpoika" («Паанаярвский пастушок») и "Mäntykoski" («Водопад Мянтюкоски»).

Паанаярвский пастушок

И если первые две картины стали известными достаточно быстро, то для “Mäntykoski” судьбой была уготована иная участь.

Работа над этой картиной давалась огромным трудом. Жена Аксели Мэри писала в письме матери: «Мне очень жаль Акке, которому приходится часами стоять и рисовать на улице. Я всегда говорю ему, что он должен поднять цены на свои картины, когда у него возникают такие трудности: он проходит полторы мили с мольбертом и холстом, размером с триптих «Айно». Однажды холст упал в порог, когда мы переходили его по двум узким доскам и камню: трудно идти, когда под ногами так скользко».

Чтобы сейчас увидеть водопад Мянтюкоски, тоже потребуются усилия. Это невероятный путь. Мы привыкли к быстрому передвижению, но в этом случае современные скорости перестают работать. Как в сказке, это «за тридевять земель». Сначала мчишься на машине по хорошей дороге, потом на очень низкой скорости буквально ползешь по бездорожью, потом идешь пешком под тяжестью своих рюкзаков и ставишь палатку для ночлега... И только на следующий день на арендованной лодке отправляешься к водопаду, который запечатлен в памяти благодаря полотну Аксели Галлен-Каллела — скалы, ниспадающие струи воды, белая пена кипящего порога и поверх этого пейзажа пять ровных золотистых линий, разрезающих пространство картины.

Золотые струны

Когда восхищаешься природой и великолепными видами национального парка Паанаярви, мысленно возвращаешься к вопросу: зачем Аксели Галлен-Каллела «разрезал» пространство своей картины c водопадом Мянтюкоски? В идеально прописанном пейзаже это не случайность и не брак производства. Автор явно что-то хотел нам сказать.

Эту метафору мир искусства понял и разгадал не сразу: даже в 1950-х годах банкир из Тампере отказался от покупки картины, опираясь на резкую критику полотна известного искусствоведа, академика Онни Окконена (Onni Okkonen). Тот посчитал это произведение Галлен-Каллела провальной работой и разрушенным творением. Трудно представить, но “Mäntykoski” не привлекала внимания к себе почти 60 лет!

Однако картина была продумана до мелочей, и линии на ней были вовсе не случайны, иначе бы Галлен-Каллела не был бы великим художником, не так ли?

“Mäntykoski” Аксели Галлен-Каллелы — это не реальный реалистично выписанный водопад, а скорее продукт воображения гениального художника. Когда мы смотрим на фотографии Мянтюкоски И.К. Инха, посетившего Паанаярви в это же время, то видим, что художник убрал со своего полотна все здания, окружающие водопад, — мельницу, сарай, маленькую баньку. Линии, прочерченные сверху вниз по картине, тоже делают этот пейзаж нереальным... Так зачем художник сделал это, зачем прописал эти линии?

Фото И.К.Инха

Книга Янне Галлен-Каллела-Сирена «Я вернусь по своим стопам», наконец, приоткрыла завесу этой тайны. Разгадка кроется в сложной истории рождения картины. Художник начал работу на квадратном полотне, героями картины стали два персонажа: девушка, сидящая на пороге, — воплощение девы порога, и мужчина с краю — рунопевец. Темой работы был сюжет «Калевалы» о рождении кантеле: рунопевец пришел послушать мифическую деву, поющую о славных приключениях эпических героев. Тогда на полотне и появились эти линии - струны, разрезающие его. Позже структура и пропорции картины изменилась: герои ушли на второй план, а струны остались. Кстати, образ рунопевца, несмотря на то, что был перекрыт более свежей краской, читается в правом нижнем углу гениальной картины. Это эстетическое решение добавило работе новое звучание: словно струны пятиструнного кантеле звенят сквозь шум водопада.

Реконструкция картины Аксели Галлен-Каллела "Мянтюкоски"

В 1980-х годах картина, наконец, получила широкое признание, когда ее по достоинству оценили два музейных историка искусства, два выдающихся искусствоведа Сара Фаунс и Кирк Варнедо (Sarah Faunce ja Kirk Varnedoe), специально прилетевшие из Нью Йорка для знакомства с полотном.

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что “Mäntykoski” — это величайший шедевр мирового искусства. И я думаю, что очень важно увидеть своими глазами тот водопад в Паанаярви, который послужил источником вдохновения для великого художника. А может быть, у кого-то получится увидеть в нем что-то свое. Кто знает?

На главном фото: у водопада, запечатленного Аксели Галлен-Каллела.