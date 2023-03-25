Ретро-трамваи пустят в Санкт-Петербурге

По Северной столице начнут курсировать трамваи, отсылающие в прошлое.

Внешне транспортные средства будут напоминать те, что ездили в Ленинграде в 50-60-е годы. Тогда в моде были яркие вагоны с хромированными молдингами, разработанные основателем школы ленинградского дизайна Иосифом Ваксом. Финальный облик техники в ретро-стиле и схему раскраски определили жители Санкт‑Петербурга в ходе голосования в прошлом году. Лидером стал вариант с глубоким зеленым цветом.

Для Петербурга закупят 22 вагона в стиле ретро, сообщает пресс-служба комитета по транспорту администрации Санкт-Петербурга. Начинка в них будет современной. Подвижной состав будет двухсекционным, вагоны оснастят системами активной помощи водителю и поддержки принятия решений, бортовой системой на основе ГЛОНАСС.

Первые ретро-вагоны привезут в этом году, оставшиеся в следующем. // фото пресс-центр комитета по транспорту администрации Северной столицы