Космонавт Кикина затруднилась в выборе между кошкой и мужем

Кого бы вы взяли с собой в космос? С этим вопросом не смогла определиться единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина. Об этом сообщает https://ria.ru/.

«Кошку!»

- был первый ответ Анны на пресс-конференции.

«Или лучше мужа... – подумав, сказала она. - Но можно и кошку, и мужа.

Анна Кикина также рассказала журналистам, что перед стартом слушала, помимо других треков, «кошачью песню», названия которой она не помнит, — саундтрек к видеоролику из интернета, сделанный из записей мяуканья кошки. // Фото: wirestock / Freepik