Россиянку могут посадить за серийное изнасилование сына-школьника

Жительница Белгородской области может отправиться за решетку за изнасилование собственного сына. Ребенку всего 14 лет, он учится в школе, передает Telegram-канал Mash.

Когда происходящее стало известно, 41-летняя мать объяснила, что в первый раз перепутала мальчика с мужем, так как была пьяна. Подросток не стал сопротивляться, потом женщина «привыкла».

Она неоднократно вступала в интимную связь с сыном-школьником, а тот рассказывал об этом друзьям. Об инцесте узнал инспектор по делам несовершеннолетних.

В итоге к женщине пришли правоохранители и возбудили уголовное дело. Ей теперь грозит до четырех лет лишения свободы. // фото: fabrikasimf/ freepik.com