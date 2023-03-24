24 марта 2023, 18:28
Россия

Список профессий для альтернативной службы утвердил Минтруд РФ

Перечень для замены военной службы на гражданскую дополнили до 149 профессий

Министерство труда РФ утвердило список профессий для альтернативной гражданской службы. Также в перечне указали и организации, где можно ее проходить. Документ опубликован на портале правовой информации.

Всего в списке 149 пунктов, причем 64 из них - это рабочие профессии. Например, водитель автомобиля, буфетчик, грузчик, няня, дворник, повар и другие. Остальные 85 - это должности служащих, такие как врач, акушерка, программист, инженер, юрисконсульт, экономист и другие.

Напомним, позволяющий продолжать проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации закон российский президент подписал в ноябре прошлого года.

Право на замену военной службы по призыву альтернативной имеют граждане, которые относятся к коренному малочисленному народу, а также если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию. // фото: администрация Петрозаводска

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