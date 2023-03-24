Список профессий для альтернативной службы утвердил Минтруд РФ

Министерство труда РФ утвердило список профессий для альтернативной гражданской службы. Также в перечне указали и организации, где можно ее проходить. Документ опубликован на портале правовой информации.

Всего в списке 149 пунктов, причем 64 из них - это рабочие профессии. Например, водитель автомобиля, буфетчик, грузчик, няня, дворник, повар и другие. Остальные 85 - это должности служащих, такие как врач, акушерка, программист, инженер, юрисконсульт, экономист и другие.

Напомним, позволяющий продолжать проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации закон российский президент подписал в ноябре прошлого года.

Право на замену военной службы по призыву альтернативной имеют граждане, которые относятся к коренному малочисленному народу, а также если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию. // фото: администрация Петрозаводска