Владелец «Леруа Мерлен» собрался продать магазины в России

Французская сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin объявила о намерении продать свои магазины в России.

Магазины собираются передать локальному менеджменту, об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление владельца сети группы Adeo.

Представитель компании считает, что смена владельцев не повлияет на бизнес компании ни во взаимоотношениях с партнерами, ни в работе сотрудников. Компания продолжит работу, а рабочие места для 45 тысяч сотрудников сохранят.

Сеть гипермаркетов «Леруа Мерлен» в России насчитывает 111 магазинов в 65 городах России. Один гипермаркет есть и в Карелии. // фото google.com/maps